Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АкронПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Черданцев: иностранный тренер в "Спартаке" - хождение по кругу

Комментатор Георгий Черданцев высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо главным тренером "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
Георгий Черданцев назвал назначение главным тренером "Спартака" Хуана Карлоса Карседо странным решением.

"Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер - хождение по кругу.
Тем более, такой. Понятно, что Моуринью не приедет. Но назначение тренера, по сути, без опыта работы, который с такой командой главным тренером никогда не трудился... Помощник и главный тренер - две разные профессии", - сказал Черданцев "РБ Спорту".

Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 2 матча, одержали 1 победу и потерпели 1 поражение.

Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". В 2012 году он являлся ассистентом тренера в "Спартаке".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится