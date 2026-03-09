Черданцев: иностранный тренер в "Спартаке" - хождение по кругу

"Для меня это странное решение. Для меня иностранный тренер - хождение по кругу.Тем более, такой. Понятно, что Моуринью не приедет. Но назначение тренера, по сути, без опыта работы, который с такой командой главным тренером никогда не трудился... Помощник и главный тренер - две разные профессии", - сказал Черданцев "РБ Спорту".
Хуан Карлос Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в начале января 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне под его руководством красно-белые провели 2 матча, одержали 1 победу и потерпели 1 поражение.
Ранее испанский специалист возглавлял кипрский "Пафос". В 2012 году он являлся ассистентом тренера в "Спартаке".