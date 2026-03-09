Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
4 - 3 4 3
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Полузащитник "Локомотива", арендованный у "Спартака", высказался о своем будущем

Полузащитник "Локомотива" Данил Пруцев высказался о своем будущем.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Пруцева, ему все нравится в "Локомотиве", но он не может ничего сказать о своем будущем.

- Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в "Локомотиве", потом аренда закончится — будем смотреть.
Не загадываю. Мне все нравится в "Локомотиве", - приводит слова Пруцева "СЭ".

Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" из столичного "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.

