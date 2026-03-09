Полузащитник "Локомотива", арендованный у "Спартака", высказался о своем будущем

- Посмотрим, что будет летом. Сейчас я играю в "Локомотиве", потом аренда закончится — будем смотреть.
Не загадываю. Мне все нравится в "Локомотиве", - приводит слова Пруцева "СЭ".
Данил Пруцев перешел в московский "Локомотив" из столичного "Спартака" в летнее трансферное окно на правах аренды. В текущем сезоне полузащитник вышел на поле в 24 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего полузащитника в 5 миллионов евро.