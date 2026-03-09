Шелия: "Ахмат" упустил три очка в матче с "Локомотивом"

- По ходу игры мы, наверное, упустили три очка. Нельзя сказать, что результат полностью отрицательный, но я считаю, что сегодня могли выиграть, - цитирует Шелию "Советский спорт".
Сегодня, 9 марта, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2, забитыми мячами в составе команды хозяев отметились Лукас Фассон и Данил Пруцев, в составе гостей - Георгий Мелкадзе и Максим Самородов. По ходу встречи "железнодорожники" уступали в два мяча
По итогам 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 набранным очком, грозненцы располагаются на девятой строчке с 26 баллами в своем активе.