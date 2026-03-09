Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
4 - 3 4 3
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Шелия: "Ахмат" упустил три очка в матче с "Локомотивом"

Голкипер "Ахмата" Георги Шелия высказался о ничьей в матче 20 тура РПЛ с "Локомотивом" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Шелии, "Ахмат" мог набрать три очка в матче с "Локомотивом".

- По ходу игры мы, наверное, упустили три очка. Нельзя сказать, что результат полностью отрицательный, но я считаю, что сегодня могли выиграть, - цитирует Шелию "Советский спорт".

Сегодня, 9 марта, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2, забитыми мячами в составе команды хозяев отметились Лукас Фассон и Данил Пруцев, в составе гостей - Георгий Мелкадзе и Максим Самородов. По ходу встречи "железнодорожники" уступали в два мяча

По итогам 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 набранным очком, грозненцы располагаются на девятой строчке с 26 баллами в своем активе.

