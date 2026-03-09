Игрок "Ахмата" ответил, чего не хватило клубу для победы над "Локо"

"Мы могли забрать этот матч - это сто процентов. Нам не хватило концентрации.Пропустили в раздевалку первый гол, а после и второй в самом начале второго. Лично для себя не считаю одно очко успехом. Мы вели 2:0, могли увезти три", - передает слова Самородова "Матч ТВ".
Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Ахматом". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Голами за "Ахмат" в первом тайме отличились нападающие Максим Самородов и Георгий Мелкадзе. В составе "железнодорожников" мячи забили защитник Лукас Фассон и полузащитник Данил Пруцев.