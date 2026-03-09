Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Локомотив
2 - 2 2 2
АхматЗавершен
Спартак
3 - 1 3 1
АкронПерерыв

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
1 - 1 1 1
УралЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
Волга УлЗавершен

Игрок "Ахмата" ответил, чего не хватило клубу для победы над "Локо"

Игрок "Ахмата" Максим Самородов высказался о матче с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"
Футболист заявил, что команде не хватило концентрации в матче с "Локомотивом".

"Мы могли забрать этот матч - это сто процентов. Нам не хватило концентрации.
Пропустили в раздевалку первый гол, а после и второй в самом начале второго. Лично для себя не считаю одно очко успехом. Мы вели 2:0, могли увезти три", - передает слова Самородова "Матч ТВ".

Сегодня, 9 марта, состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Ахматом". Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Голами за "Ахмат" в первом тайме отличились нападающие Максим Самородов и Георгий Мелкадзе. В составе "железнодорожников" мячи забили защитник Лукас Фассон и полузащитник Данил Пруцев.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится