Голкипер "Локомотива" ответил, была ли его команда ближе к победе в матче с "Ахматом"

Фото: ФК "Локомотив"

- С одной стороны хорошо, что мы отыгрались. Ребята молодцы: не сдавалась, бились. "Локомотив" был ближе к победе. Так начинать игру, конечно, нельзя, пропустили два абсолютно ненужных гола.