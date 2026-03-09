Голкипер "Локомотива" ответил, была ли его команда ближе к победе в матче с "Ахматом"

- С одной стороны хорошо, что мы отыгрались. Ребята молодцы: не сдавалась, бились. "Локомотив" был ближе к победе. Так начинать игру, конечно, нельзя, пропустили два абсолютно ненужных гола.
Это футбол, так бывает. "Ахмат" начал агрессивно, мы были к этому готовы, но в итоге случился гол со штрафного, а потом ещё и прилетело с добивания, - цитирует Митрюшкина "Советский спорт".
Сегодня, 9 марта, московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2, забитыми мячами в составе команды хозяев отметились Лукас Фассон и Данил Пруцев, в составе гостей - Георгий Мелкадзе и Максим Самородов. По ходу встречи "железнодорожники" уступали в два мяча
По итогам 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 41 набранным очком, грозненцы располагаются на девятой строчке с 26 баллами в своем активе.