Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Булыкин оценил шансы "Локомотива" на чемпионство

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы московского "Локомотива" на чемпионство.
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Булыкина, чемпионат России непредсказуемый и "Локомотив" в теории может стать чемпионом.

- Почему нет? У нас чемпионат сейчас непредсказуемый. В этом туре "Краснодар" и "Зенит" проиграли. В последнее время нельзя сказать, что кто-то однозначно претендует на чемпионство.
Так что всё возможно. И при хорошей игре и удачном стечении обстоятельств команда может вырвать чемпионство, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. По ходу встречи столичный клуб уступал со счетом 0:2.

После 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится