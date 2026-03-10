Булыкин оценил шансы "Локомотива" на чемпионство

- Почему нет? У нас чемпионат сейчас непредсказуемый. В этом туре "Краснодар" и "Зенит" проиграли. В последнее время нельзя сказать, что кто-то однозначно претендует на чемпионство.
Так что всё возможно. И при хорошей игре и удачном стечении обстоятельств команда может вырвать чемпионство, - цитирует Булыкина "Матч ТВ".
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. По ходу встречи столичный клуб уступал со счетом 0:2.
После 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла. Напомним, что по итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, до этого петербургский "Зенит" был бессменным чемпионом на протяжении шести лет кряду.