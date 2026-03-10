Матчи Скрыть

В руководстве "Локомотива" оценили игру с "Ахматом"

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных высказался о матче 20 тура РПЛ с "Ахматом" (2:2).
Фото: ФК "Локомотив"
По словам Нагорных, "Локомотив" проявил характер и спас важный матч.

- Конечно, команда проявила характер, спасла очень важный матч. К арбитру претензий по этой игре нет, - цитирует Нагорных ТАСС.

В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. По ходу встречи столичный клуб уступал со счетом 0:2.

После 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.

