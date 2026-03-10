В руководстве "Локомотива" оценили игру с "Ахматом"

- Конечно, команда проявила характер, спасла очень важный матч. К арбитру претензий по этой игре нет, - цитирует Нагорных ТАСС.
В 20 туре Российской Премьер-Лиги московский "Локомотив" на домашнем стадионе сыграл вничью с грозненским "Ахматом" - 2:2. По ходу встречи столичный клуб уступал со счетом 0:2.
После 20 сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата с 41 набранным очком в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на два балла.