Семак прокомментировал два незабитых пенальти в матче с "Оренбургом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о нереализованных пенальти в матче 20 тура РПЛ с "Оренбургом" (2:1).
Фото: ФК "Зенит"
По словам Семака, раньше Мостовой и Мантуан били пенальти уверенно.

- По пенальтистам будем решать. Мантуан и Мостовой раньше били уверенно, но это футбол.

Не бывает, чтобы футболист за свою карьеру забил все 11-метровые. У нас достаточно игроков, которые могут пробить пенальти. Будем думать, - цитирует Семака "Чемпионат".

В 20 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил "Оренбургу" со счетом 1:2, забитыми мячами в составе хозяев отметились Эмил Ценов и Евгений Болотов, в составе петербуржцев - Александр Соболев. На 9 минуте встречи сине-бело-голубые не реализовали пенальти - Густаво Мантуан пробил мимо створа ворот, в компенсированное ко второму тайму время Андрей Мостовой попал в перекладину с одиннадцатиметровой отметки.

