В "Балтике" оценили выступление команды без Талалаева

"Юрий Нагайцев точно справлялся со своими обязанностями и не дал просесть команде, но главный тренер — это главный тренер. С ним и без него — разница все-таки есть.
Поэтому, безусловно, вся команда рада, что Андрей Викторович вернулся здоровым и в хорошем настроении. Ожидаем, что следующие игры сложатся для нас лучше", — сказал Мясников.
Напомним, Андрей Талалаев перенес операцию и пропустил несколько последних матчей своей команды. В отсутствие главного тренера "Балтикой" руководил Юрий Нагайцев.
В весенней части сезона калининградцы одержали только две победы в 8 турах чемпионата, потерпели одно поражение и пять раз сыграли вничью, четыре из которых подряд. По итогам 26 сыгранных туров "Балтика" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и на три очка отстает от тройки призеров.
