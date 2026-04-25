Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ростов
0 - 1 0 1
ОренбургЗавершен
Крылья Советов
0 - 0 0 0
Локомотив1 тайм
Рубин
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Спартак Кострома
0 - 0 0 0
Арсенал Тула2 тайм

В "Балтике" оценили выступление команды без Талалаева

Глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников высказался о работе помощника главного тренера Юрия Нагайцева.
Фото: ФК "Балтика"
"Юрий Нагайцев точно справлялся со своими обязанностями и не дал просесть команде, но главный тренер — это главный тренер. С ним и без него — разница все-таки есть.

Поэтому, безусловно, вся команда рада, что Андрей Викторович вернулся здоровым и в хорошем настроении. Ожидаем, что следующие игры сложатся для нас лучше", — сказал Мясников.

Напомним, Андрей Талалаев перенес операцию и пропустил несколько последних матчей своей команды. В отсутствие главного тренера "Балтикой" руководил Юрий Нагайцев.

В весенней части сезона калининградцы одержали только две победы в 8 турах чемпионата, потерпели одно поражение и пять раз сыграли вничью, четыре из которых подряд. По итогам 26 сыгранных туров "Балтика" занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ и на три очка отстает от тройки призеров.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится