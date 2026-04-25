Агент Чернова высказался о возможном возвращении защитника в "Спартак"

"На сегодняшний день "Спартак" не выразил заинтересованности и готовности вернуть Чернова обратно. Вероятно, в ближайшее время их позиция не изменится. Это решение руководства клуба, мы его принимаем.
Сейчас мы прорабатываем разные варианты, о чём-то конкретном сейчас рано говорить", - сказал Кузьмичев.
Никита Чернов стал игроком "Спартака" в феврале 2022 года. В текущем сезоне центральный защитник выступает на правах аренды за "Крылья Советов. Его контракт с московским клубом действует до лета нынешнего года.
В составе самарской команды Черном провел 20 матчей во всех соревнованиях и забил два гола. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.
