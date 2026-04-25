"Я за голову схватился". Президент РПЛ - о пенальти в матче "Локомотив" - "Зенит"

Глава РПЛ Александр Алаев прокомментировал пенальти в матче 26-го тура между "Локомотивом" и "Зенитом" (0:0).
"Конечно, мне тревожно за судейство. Ошибка судьи в любом матче — это плохо.

Когда назначается, по моему мнению, ошибочный пенальти на 96-й минуте [в матче "Локомотив" — "Зенит"], который не был реализован, но, возможно, этого очка клубу не хватило бы для решения задач. Я за голову схватился, когда увидел этот момент.

Мне не хочется, чтобы в оставшихся турах были такие моменты", - сказал Алаев.

Матч 26-го тура чемпионата России, в котором столичный "Локомотив" встречался с петербургским "Зенитом", состоялся в минувшую среду, 22 апреля. Игра проходила на стадионе "РЖД Арена" и завершилась безголевой ничьей (0:0).

Напомним, в компенсированное время главный судья поединка Алексей Сухой назначил одиннадцатиметровый в ворота гостей за попадание мяча в руку защитника Игоря Дивеева. Форвард хозяев поля Николай Комличенко не сумел реализовать пенальти на 90+9-й минуте.

Источник: "РБ Спорт"

