Ещенко считает, что игрок будет сидеть на скамейке запасных.
"Он хочет сидеть на скамейке или как? Он, может быть, и выходил бы на поле, но только с замены. Думаю, это навряд ли возможно", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
Артем Дзюба является воспитанником "Спартака" и выступал за основную команду с 2006 по 2015 год.
На данный момент Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с 2024 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.
Ещенко - о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак": он хочет сидеть на скамейке или как?
Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в стан красно-белых.
Фото: ФК "Акрон"