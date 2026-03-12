Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Панатинаикос
0 - 0 0 0
Бетис2 тайм
Штутгарт
1 - 2 1 2
Порту2 тайм
Лилль
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
Болонья
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Ещенко - о возможном возвращении Дзюбы в "Спартак": он хочет сидеть на скамейке или как?

Экс-игрок "Спартака" Андрей Ещенко высказался о возможном возвращении Артема Дзюбы в стан красно-белых.
Фото: ФК "Акрон"
Ещенко считает, что игрок будет сидеть на скамейке запасных.

"Он хочет сидеть на скамейке или как? Он, может быть, и выходил бы на поле, но только с замены. Думаю, это навряд ли возможно", - сказал Ещенко "Матч ТВ".

Артем Дзюба является воспитанником "Спартака" и выступал за основную команду с 2006 по 2015 год.

На данный момент Артем Дзюба выступает за тольяттинский "Акрон" с 2024 года. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года.

