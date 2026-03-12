Об этом сообщает президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев.
"В главном бою – Фёдор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY", - сказал Гаджиев MMA.Metaratings.ru.
Fight Nights — российская промоутерская организация в сфере смешанных единоборств (ММА).
В составе сборной Кудряшов принял участие в 48 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.
Экс-футболист сборной России проведет бой с певцом
Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов бой с певцом Дмитрием Гусаковым (GOODY).
Фото: ФК "Факел"