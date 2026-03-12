Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

Панатинаикос
20:45
БетисНе начат
Штутгарт
20:45
ПортуНе начат
Лилль
20:45
Астон ВиллаНе начат
Болонья
20:45
РомаНе начат
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Экс-футболист сборной России проведет бой с певцом

Бывший игрок сборной России Федор Кудряшов бой с певцом Дмитрием Гусаковым (GOODY).
Фото: ФК "Факел"
Об этом сообщает президент лиги Fight Nights Камил Гаджиев.

"В главном бою – Фёдор Кудряшов, бывший игрок сборной России по футболу. Соперник – Дмитрий Гусаков по прозвищу GOODY", - сказал Гаджиев MMA.Metaratings.ru.

Fight Nights — российская промоутерская организация в сфере смешанных единоборств (ММА).

В составе сборной Кудряшов принял участие в 48 матчах, в которых отметился голом и результативной передачей.

