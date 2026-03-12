Матчи Скрыть

Панатинаикос
0 - 0 0 0
Бетис2 тайм
Штутгарт
1 - 2 1 2
Порту2 тайм
Лилль
0 - 1 0 1
Астон Вилла2 тайм
Болонья
1 - 0 1 0
Рома2 тайм
Ференцварош
23:00
БрагаНе начат
Ноттингем Форест
23:00
МидтьюлландНе начат
Сельта
23:00
ЛионНе начат
Генк
23:00
ФрайбургНе начат

Мостовой: в матче со "Спартаком" Соболев покажет, какой он мальчик

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 21-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Зенит"
Мостовой считает "Зенит" фаворитом.

"Зенит" можно назвать фаворитом, они играют дома, преимущество будет.
Что касается Соболева, то для него это хороший шанс показать, какой он мальчик — плохой или хороший", - сказал Мостовой "РБ Спорт".

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.

На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.

