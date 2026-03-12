Федотов поделился ожиданиями от матче "Зенит" - "Спартак"

"Предполагаю, что будет драка на поле.У "Зенита" и "Спартака" есть футболисты, которые провоцируют и симулируют. Провокации будут на первом месте в этой встрече", - сказал Федотов "РБ Спорт".
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.
На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.