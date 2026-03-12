Матчи Скрыть

Радимов оценил игру Соболева в последних матчах

Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов высказался об игре форварда сине-бело-голубых Александра Соболева в последних матчах.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев вышел с "Балтикой" — забили и выиграли, вышел в Кубке России на замену — забили и выиграли,"«Оренбургу" забил и скинул на пенальти.
Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах технического оснащения находится в обойме "Зенита", - сказаол Радимов в эфире "Матч Премьер".


Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит" в 2024 году за 10 миллионов евро.

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.

На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.

