Радимов оценил игру Соболева в последних матчах

Соболев продемонстрировал, что при всех своих минусах технического оснащения находится в обойме "Зенита", - сказаол Радимов в эфире "Матч Премьер".
Соболев перешел из "Спартака" в "Зенит" в 2024 году за 10 миллионов евро.
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.
На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.