"Мы взрослые ребята и знаем, что делать в каждом эпизоде". Игрок "Балтики" - о дисквалификации Талалаева

Форвард "Балтики" Брайан Хиль прокомментировал предстоящую дисквалификацию главного тренера команды Андрея Талалаева.
Фото: ФК "Балтика"
"Конечно, это будет сказываться, но мы все взрослые ребята и прекрасно знаем, что нужно делать в каждом матче, в каждом эпизоде.

Да, когда тренер на бровке, он подсказывает, влияет на нашу концентрацию. И, естественно, его будет не хватать", - сказал Хиль.

В концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0) главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев поднял мяч, который выкатился за пределы поля, и выбросил его на трибуны, не позволяя игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Полузащитник "армейцев" Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами вспыхнула потасовка. В результате инцидента оба тренера - Талалаев и Фабио Челестини были удалены с поля.

Ранее стало известно, что калининградский клуб не стал обжаловать красную карточку Талалаева в Контрольно-дисциплинарном комитете Российского футбольного союза.

Источник: "СЭ"

