Мостовой уверен, что в следующем сезоне никому не будет интересна "Балтика"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался о "Балтике". Мостовой считает, что в следующем сезоне эта команда никому не будет интересна.
Фото: ФК "Балтика"
"Считаю, что в следующем сезоне к "Балтике" не будет такого внимания, как сейчас. Всем просто будет всё равно на эту команду, интереса к ним не будет.

Да, они ярко провели первую часть и сделали тем самым себе задел. Но по весне мы видим, что они идут не так уверенно. Да и поведение их тренера даёт о себе знать. Но всё равно молодцы, что в дебютном сезоне им удалось так высоко забраться", — сказал Мостовой в беседе с Rusfootball.info.

В предыдущем туре калининградцы на своём поле уступили "Рубину" со счётом 0:1 и продлили серию без побед в чемпионате. Сейчас команда располагается на пятой строчке в таблице РПЛ с 46 очками.

