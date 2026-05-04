Мостовой уверен, что в следующем сезоне никому не будет интересна "Балтика"

"Считаю, что в следующем сезоне к "Балтике" не будет такого внимания, как сейчас. Всем просто будет всё равно на эту команду, интереса к ним не будет.
Да, они ярко провели первую часть и сделали тем самым себе задел. Но по весне мы видим, что они идут не так уверенно. Да и поведение их тренера даёт о себе знать. Но всё равно молодцы, что в дебютном сезоне им удалось так высоко забраться", — сказал Мостовой в беседе с Rusfootball.info.
В предыдущем туре калининградцы на своём поле уступили "Рубину" со счётом 0:1 и продлили серию без побед в чемпионате. Сейчас команда располагается на пятой строчке в таблице РПЛ с 46 очками.