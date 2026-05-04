Слишкович выделил тройки лучших российских и иностранных футболистов РПЛ

Бывший главный тренер "Спартака" и "Оренбурга" Владимир Слишкович выделил топ-3 российских исполнителя Премьер-Лиги, а также тройку лучших легионеров чемпионата.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист отметил футболистов "Спартака", "Зенита", "Краснодара", ЦСКА, "Локомотива" и московского "Динамо".

"Барко — один из лучших легионеров. Дальше — Вендел, он по-прежнему делает разницу на поле. И, конечно, Кордоба — от него во многом зависит игра "Краснодара", плюс в последнее время он стал более эмоционально стабильным.

Если говорить о россиянах, то отмечу молодых. Кисляк из ЦСКА, Батраков — очень талантливый, проводит сильный сезон. И Тюкавин — уже не совсем молодой, но всё ещё прогрессирует и делает разницу", — отметил Слишкович в беседе с Metaratings.

Напомним, что за чемпионство в РПЛ борются "Краснодар" (1-е место, 63 очка) и "Зенит" (2-е место, 62 очка). За Кубок России сражаются "Краснодар" и "Динамо" Москва, которым предстоит сыграть в ответном матче финала Пути РПЛ (первая игра завершилась вничью 0:0), а также "Спартак" и ЦСКА, которые встретятся в финале Пути регионов.

