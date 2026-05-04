Абаскаль предположил, почему у Челестини не вышло в ЦСКА

"В футболе всё меняется, когда тренеру приходится работать в другой стране. Нужно быть гибким и адаптировать своё мышление в соответствии с культурой и требованиями клуба.
Я не знаю конкретных причин, но, возможно, в ЦСКА это не сработало", — передаёт слова Абаскаля "Матч ТВ".
Под руководством Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России 2025 года. Весной команда выступала нестабильно, и в 13 матчах одержала всего 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.
Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.