Абаскаль предположил, почему у Челестини не вышло в ЦСКА

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль поделился мнением о работе Фабио Челестини на посту главного тренера ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Сегодня, 4 мая, швейцарец был уволен из московского клуба по соглашению сторон.

"В футболе всё меняется, когда тренеру приходится работать в другой стране. Нужно быть гибким и адаптировать своё мышление в соответствии с культурой и требованиями клуба.

Я не знаю конкретных причин, но, возможно, в ЦСКА это не сработало", — передаёт слова Абаскаля "Матч ТВ".

Под руководством Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России 2025 года. Весной команда выступала нестабильно, и в 13 матчах одержала всего 4 победы, 3 раза сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

