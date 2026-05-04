Представитель Батракова отреагировал на слухи о приезде в Москву представителя "ПСЖ"

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова, прокомментировал информацию о том, что советник "Пари Сен-Жермен" Луиш Кампуш прибудет в Москву.
Фото: ФК "Локомотив"
Журналист Иван Карпов ранее сообщил, что Кампуш прилетит в столицу России на переговоры по возможному трансферу Батракова.

"Я ничего об этом не знаю. Возможно ли это в целом? Конечно. Чтобы что?то подтвердить или опровергнуть, нужно владеть информацией, а у меня её нет.

У спортивного директора "Локомотива" тоже нет такой информации", — сказал Кузьмичёв в беседе с "Матч ТВ".

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 35 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт Батракова с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

