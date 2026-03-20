Зенит " выиграл в тех матчах, в которых он забил, так за что его критиковать?" - сказал Погребняк TIU

Павел Погребняк заявил, что у нападающего сине-бело-голубых неплохая статистика."Красавчик, что забил. Некоторые и за десять матчей не могут забить. Начал с пенальти - ну и что? Я тоже так начал. У него два гола в пяти матчах - это неплохая статистика.Джон Дуран стал игроком петербургского "Зенита" в начале февраля 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 5 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость колумбийского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.