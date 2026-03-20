"Дуран - красавчик, за что его критиковать?" Погребняк - о нападающем

Бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк высказался о новичке сине-бело-голубых Джоне Дуране.
Павел Погребняк заявил, что у нападающего сине-бело-голубых неплохая статистика.

"Красавчик, что забил. Некоторые и за десять матчей не могут забить. Начал с пенальти - ну и что? Я тоже так начал. У него два гола в пяти матчах - это неплохая статистика.

"Зенит" выиграл в тех матчах, в которых он забил, так за что его критиковать?" - сказал Погребняк TIU.

Джон Дуран стал игроком петербургского "Зенита" в начале февраля 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 5 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость колумбийского футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 32 миллиона евро.

