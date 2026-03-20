ЭСК сделала заявление по второму пенальти в матче "Зенит" - "Спартак"

"Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды "Спартак-Москва" после видеопросмотра.Игрок "Зенита" Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву ("Спартак-Москва"), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника", - написано на официальном сайте РФС.
14 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошла игра между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром Арене". Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. За сине-бело-голубых отличились форварды Александр Соболев и Джон Дуран, реализовавшие пенальти.
Эпизод со вторым 11-метровым ударом произошел на 78-й минуте матча.