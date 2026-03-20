Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
ФакелНе начат

ЭСК сделала заявление по второму пенальти в матче "Зенит" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия прокомментировала эпизод со вторым пенальти в матче "Зенита" и "Спартака".
Фото: ФК "Зенит"
В ЭСК заявили, что Сергей Карасев правильно назначил пенальти во втором тайме матча "Спартака" и "Зенита".

"Решение: судья правильно назначил пенальти в ворота команды "Спартак-Москва" после видеопросмотра.
Игрок "Зенита" Педро играет в мяч, выполняя передачу, после чего Кристофер Ву ("Спартак-Москва"), коснувшись, но не сыграв акцентированно в мяч, совершает безрассудный наступ открытой стопой на голеностоп соперника", - написано на официальном сайте РФС.

14 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги прошла игра между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Встреча проходила на "Газпром Арене". Красно-белые потерпели поражение со счетом 0:2. За сине-бело-голубых отличились форварды Александр Соболев и Джон Дуран, реализовавшие пенальти.

Эпизод со вторым 11-метровым ударом произошел на 78-й минуте матча.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится