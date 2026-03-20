Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
19:30
ФакелНе начат

Дивеев рассказал, когда больше узнает о будущих соперниках сборной России

Защитник "Зенита" и сборной России Игорь Дивеев поделился ожиданиями от товарищеских матчей российской национальной команды со сборными Никарагуа и Мали.
Фото: сборная России
Футболист признался, что ничего не знает об этих командах.

"Если честно, я о них вообще ничего не знаю. Пока ты в "Зените", то готовишься к клубным матчам.

Сыграем с "Динамо", поедем в сборную, Валерий Георгиевич будет рассказывать об игроках Мали и Никарагуа, тогда и поймём, в какой футбол они играют", — отметил Дивеев в разговоре с "Матч ТВ".

Матч сборных России и Никарагуа пройдёт 27 марта на "Ozon Арене" в Краснодаре. 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге россияне померятся силами со сборной Мали.

От официальных соревнований российская национальная команда отстранена с марта 2022 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится