"Балтика" собирается оспорить дисквалификацию Талалаева

"Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, я считаю, что четыре игры — слишком много. Челестини вообще наказан на один матч.
Мы пообщались с генеральным директором и решили, что ещё поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию", — отметил Мясников в беседе со "Спорт-Экспрессом".
В компенсированное ко второму тайму матча с ЦСКА время Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Находившийся рядом игрок армейцев Энрике Кармо толкнул тренера, после чего между игроками, главными тренерами и сотрудниками тренерских штабов обоих коллективов вспыхнула перепалка.
Фабио Челестини и Андрей Талалаев получили по красной карточке и продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.