Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
0 - 0 0 0
Факел1 тайм

"Балтика" собирается оспорить дисквалификацию Талалаева

Глава попечительского совета "Балтики" Илья Мясников сообщил, что клуб попытается сократить дисквалификацию главного тренера команды Андрея Талалаева, которую ему присудил КДК.
Фото: ФК "Балтика"
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отстранил Талалаева за провокацию потасовки в матче "Балтика" — ЦСКА (1:0) на четыре матча Премьер-Лиги.

"Не знаком с юридическими нюансами, но по духу игры и тому, что происходило в матче, я считаю, что четыре игры — слишком много. Челестини вообще наказан на один матч.

Мы пообщались с генеральным директором и решили, что ещё поборемся и попробуем сократить эту дисквалификацию", — отметил Мясников в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В компенсированное ко второму тайму матча с ЦСКА время Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны. Находившийся рядом игрок армейцев Энрике Кармо толкнул тренера, после чего между игроками, главными тренерами и сотрудниками тренерских штабов обоих коллективов вспыхнула перепалка.

Фабио Челестини и Андрей Талалаев получили по красной карточке и продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится