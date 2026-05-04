Бывший гендиректор "Спартака" высказался о ситуации в ЦСКА

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин прокомментировал увольнение Фабио Челестини из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
По мнению функционера, решение о смене тренера в армейском клубе было принято слишком поздно.

- Полагаю, что в ЦСКА сейчас происходит то, что прямого отношения к футболу не имеет. По результатам матчей во втором круге Челестини нужно было снимать чуть раньше, - приводит слова Заварзина "Матч ТВ".

О расставании с швейцарским специалистом армейцы объявили 4 мая. Челестини работал с московской командой с лета прошлого года.

Под его руководством красно-синие одержали 13 побед в 28 турах чемпионата России. Сейчас ЦСКА располагается на шестом месте в таблице РПЛ и отстаёт от тройки лидеров за два тура до завершения сезона.

