Ташуев высказался о перспективах Гусева в "Динамо"

- Очень много авансов выдавали не одному ему. Да, рестарт на самом деле неплохой, забито много голов, но "Крылья" был не подготовлены к матчу, у ЦСКА было удаление, со "Спартаком" — кубковый матч.
Все проверяется вдолгую. Но сегодня надо отдать должное, у команды получился хороший старт, - цитирует Ташуева "РБ Спорт".
Ролан Гусев был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в конце декабря прошлого года, контракт с ним рассчитан до конца нынешнего сезона. В тренерский штаб специалиста также вошли Юрий Жирков и Роман Шаронов.
После зимней паузы бело-голубые одержали три победы кряду в Российской Премьер-Лиге - над "Крыльями Советов", ЦСКА и "Ростовом", а также прошли московский "Спартак" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России с общим счетом 5:3. В финале верхней сетки турнира команде Гусева предстоит сыграть в двухматчевом противостоянии с "Краснодаром".