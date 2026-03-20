Соболев ответил, как разрешить спор между Дзюбой и Кержаковым о звании лучшего бомбардира

Нападающий "Зенита" Александр Соболев предложил, как можно разрешить спор между Артемом Дзюбой и Александром Кержаковым о звании лучшего бомбардира в истории сборной России.
По словам Соболева, обоих нападающих стоит выпустить в матче с Никарагуа.

- Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры.
Выпустить обоих в схеме "4-4-2" — и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.

А кто будет бить пенальти? Будут разыгрывать на "камень-ножницы-бумага", - сказал Соболев в видео на YouTube-канале "РБ Спорт. Проекты".

Напомним, что в 2025 году форвард тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды России, забив 31-й гол и обогнав в списке лучших бомбардиров Александра Кержакова. Также Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России.

Позже Кержаков сообщил, что один из его забитых мячей записали на другого игрока и у него есть видеодоказательства, которые он предоставил.

