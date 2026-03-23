Форвард "Спартака" прокомментировал гол в ворота "Оренбурга"

Форвард "Спартака" Ливай Гарсия прокомментировал забитый мяч в ворота "Оренбурга" (2:0) в 22 туре РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Гарсии, красно-белые на тренировках отрабатывают треугольники и разные комбинации.

- Что касается гола, то мы на тренировках отрабатываем эти треугольники, разные комбинации. В любом случае, это всегда определенный инстинкт, когда открываешься в зону, - приводит слова Гарсии "Матч ТВ".


В 22 туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" одержал сухую выездную победу над "Оренбургом" со счетом 2:0. Оба мяча были забиты в первом тайме - отметились Ливай Гарсия и Руслан Литвинов.

В нынешнем сезоне Ливай Гарсия вышел на поле в 24 матчах во всех турнирах в составе красно-белых и записал на свой счет семь забитых мячей и пять результативных передач.

