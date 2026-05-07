Экс-вратарь "ПСЖ" оценил игру Сафонова в плей-офф ЛЧ

Бывший вратарь "ПСЖ" Жером Алонзо высказался о голкипере французского клуба Матвее Сафонове.

Но сейчас он сосредоточенный, смелый, уверенный в себе, налаживающий связь с защитниками", - сказал Алонзо "Спорт-Экспрессу"

Жером Алонзо заявил, что приятно удивлен игрой Матвея Сафонова в важных матчах."Я снова приятно удивлен игрой Матвея в важных матчах... Скажем, начиная с игры против "Челси". Для него это было в новинку - быть основным вратарем в сильной команде и выходить на поле в важных матчах.Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов голкипер провел 10 матчей, пропустил 12 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.Вчера, 6 мая, подопечные Луиса Энрике одержали победу над "Баварией" по сумме двух встреч и вышли в финал Лиги чемпионов.