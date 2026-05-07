Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Страсбург
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ШахтерНе начат

Экс-вратарь "ПСЖ" оценил игру Сафонова в плей-офф ЛЧ

Бывший вратарь "ПСЖ" Жером Алонзо высказался о голкипере французского клуба Матвее Сафонове.
Фото: Getty Images
Жером Алонзо заявил, что приятно удивлен игрой Матвея Сафонова в важных матчах.

"Я снова приятно удивлен игрой Матвея в важных матчах... Скажем, начиная с игры против "Челси". Для него это было в новинку - быть основным вратарем в сильной команде и выходить на поле в важных матчах.

Но сейчас он сосредоточенный, смелый, уверенный в себе, налаживающий связь с защитниками", - сказал Алонзо "Спорт-Экспрессу".

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне Лиги чемпионов голкипер провел 10 матчей, пропустил 12 голов и отыграл 4 встречи на ноль. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Вчера, 6 мая, подопечные Луиса Энрике одержали победу над "Баварией" по сумме двух встреч и вышли в финал Лиги чемпионов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится