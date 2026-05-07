Морозов: "Спартак" во втором тайме против ЦСКА показал трусливый футбол

Бывший игрок "Спартака" Геннадий Морозов высказался о матче команды против ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"
Геннадий Морозов заявил, что у игроков "Спартака" была паника во втором тайме.

"В первом тайме "Спартак" выглядел хорошо, а во втором - ЦСКА. Обыграли армейцев - молодцы! Но "Спартак" во втором тайме показал трусливый футбол.
Просто не знали, что делать. Какая-то паника была, и ощущение, что лишь бы удержать 1:0", - сказал Морозов Legalbet.

Вчера, 6 мая, состоялся матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Встреча проходила на "Лукойл Арене". Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали победу со счетом 1:0 и вышли в Суперфинал турнира.

