Глебов ответил на вопрос об изменениях в ЦСКА при Игдисамове

"Что изменилось в футбольном плане с приходом Игдисамова? Мне кажется, за такое короткое время ничего не изменится, даже если придет Гвардиола.Поэтому нужно дать время не только Дмитрию Игоревичу, но и нам - впереди еще две игры, и уже по ним можно будет судить, что изменилось, а что нет", - сказал Глебов "Матч ТВ".
4 мая пресс-служба московского ЦСКА объявила о расторжении соглашения с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.
Вчера, 6 мая, состоялся матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между "армейцами" и "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 и вышли в Суперфинал турнира.