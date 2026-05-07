Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
20:30
ДинамоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Астон Вилла
22:00
Ноттингем ФорестНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Страсбург
22:00
Райо ВальеканоНе начат
Кристал Пэлас
22:00
ШахтерНе начат

Глебов ответил на вопрос об изменениях в ЦСКА при Игдисамове

Футболист ЦСКА Кирилл Глебов высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Дмитрии Игдисамове.
Фото: ФК ЦСКА
Футболист заявил, что российскому специалисту и команде нужно дать время.

"Что изменилось в футбольном плане с приходом Игдисамова? Мне кажется, за такое короткое время ничего не изменится, даже если придет Гвардиола.
Поэтому нужно дать время не только Дмитрию Игоревичу, но и нам - впереди еще две игры, и уже по ним можно будет судить, что изменилось, а что нет", - сказал Глебов "Матч ТВ".

4 мая пресс-служба московского ЦСКА объявила о расторжении соглашения с Фабио Челестини. Исполняющим обязанности главного тренера клуба был назначен Дмитрий Игдисамов.

Вчера, 6 мая, состоялся матч в рамках финала Пути регионов Кубка России между "армейцами" и "Спартаком". Красно-белые одержали победу со счетом 1:0 и вышли в Суперфинал турнира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится