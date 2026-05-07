Колосков поделился мнением об уровне игры в матче "Спартак" — ЦСКА

"Дерби получилось, прежде всего, с точки зрения самоотдачи футболистов. И те, и другие не жалели себя, смело шли в единоборства, никто не уходил от столкновений.
С точки зрения чисто игровых действий, конечно, "Спартак" в первом тайме выглядел предпочтительнее. Во втором тайме ЦСКА немного ожил, но запас сил тоже быстро иссяк, и концовка игры всё больше походила на силовое единоборство, нежели на футбол. Тем не менее, напряжение было, и, конечно, название дерби в полной мере себя оправдало", — отметил Колосков в беседе с "Матч ТВ".
Сегодня, 7 мая, "Краснодар" сыграет с московским "Динамо" в рамках ответного поединка финала Пути РПЛ. Именно в этой паре определится соперник "Спартака" по суперфиналу Кубка, который состоится 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве.