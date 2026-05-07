Гасилин считает, что "Динамо" обязательно нужно сохранить Бителло

Бывший футболист "Зенита" Алексей Гасилин высказался о значимости для московского "Динамо" полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Бразилец выступает за бело-голубых с 2023 года. По мнению Гасилина, если "Динамо" хочет претендовать на титулы, то такого игрока нужно сохранить.

"Роль Бителло в московском "Динамо" основополагающая, он фундаментальный игрок. Тюкавину было бы тяжело без бразильца, и в целом атаке было бы сложнее.

Если "Динамо" хочет выиграть что-то серьезное, то Бителло должен оставаться в команде", — передаёт слова Гасилина "Матч ТВ".

В текущем сезоне Бителло провёл за "Динамо" 35 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых забил 6 мячей и отдал 11 результативных передач. Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 14 млн евро.

