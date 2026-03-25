Сборная России может сыграть с Камеруном в 2026 году

Сборная Камеруна может провести товарищеский матч с Россией в этом году.

На данный момент национальная команда Камеруна занимает 45-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке.



В октябре 2023 года



По информации источника, Россия попала в список возможных соперников Камеруна в 2026 году. Матч может состояться летом или осенью. На данный момент национальная команда Камеруна занимает 45-е место в рейтинге сборных ФИФА. Подопечные Валерия Карпина располагаются на 36-й строчке. В октябре 2023 года сборная России одержала победу над Камеруном в товарищеском матче со счетом 1:0. Встреча проходила на "ВТБ Арене". Источник: Sport24