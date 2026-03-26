Тарханов: мы обязаны результативно сыграть с Никарагуа

"Мы обязаны результативно сыграть с таким соперником, как Никарагуа. Мы должны забить им как можно больше.Мы не знаем эту команду, но должны ее обыграть. Выйти и показать хороший футбол", - сказал Тарханов "Матч ТВ".
Завтра, 27 марта, состоится товарищеский матч между Россией и Никарагуа. Встреча пройдет в Краснодаре на "Ozon Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
На данный момент подопечные Валерия Карпина занимают 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Никарагуа располагается на 131-й строчке.