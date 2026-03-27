Ловчев считает, что Соболев заслужил вызов в сборную России

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев ответил на вопрос, заслужил ли Александр Соболев вызов в национальную команду России.
Фото: ФК "Зенит"
По словам Ловчева, Соболев без вопросов заслужил вызов в сборную России.

- Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную. Он приличный игрок, в "Спартаке" играл хорошо, да, был спад в "Зените". Там играют техничные ребята, бразильцы, а Соболев не такой.
Но в конце концов он с ними тренируется и сейчас находится в хорошем состоянии. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".

В текущем сезоне Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 29 матчей и записал на свой счет девять забитых мячей и три результативные передачи. Контракт 29-летнего форварда с петербуржцами рассчитан до лета 2027 года. На счету нападающего 14 матчей в составе сборной России и шесть забитых голов.

Сегодня, 27 марта, национальная команда России проведет товарищескую встречу с Никарагуа - матч состоится в Краснодаре. 31 числа подопечные Валерия Карпина сыграют с Мали в Санкт-Петербурге.

