Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
НикарагуаНе начат

"Ростов" лишили права проводить детско-юношеский турнир из-за долгов - "СЭ"

"Ростов" не допустили до проведения детско-юношеского турнира из-за задолженности.
Фото: ФК "Ростов"
По информации "Спорт-Экспресса", Федерация футбола Ростова-на-Дону решила расторгнуть договор с "Ростовом" на проведение Первенства города среди детско-юношеских команд. Причиной стала общая задолженность клуба перед организацией в размере 349 тысяч рублей.

Ранее в СМИ появилась информация, что у команды имеются серьезные финансовые проблемы, так как у клуба арестованы счета из-за долгов.

На данный момент "Ростов" занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 22 очка в 22 матчах. Подопечные Джонатана Альбы одержали 5 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится