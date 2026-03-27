По информации источника, на данный момент футболист тренируется по индивидуальной программе, но сохраняет шансы попасть в заявку на матч со "Спартаком".
Сергей Пиняев получил травму в начале марта в матче Пути регионов Кубка России против тульского "Арсенала".
5 апреля состоится матч в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Встреча пройдет на "Лукойл Арене". Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Источник: Metaratings
Стали известны подробности восстановления Пиняева от травмы - источник
Игрок "Локомотива" Сергей Пиняев продолжает восстанавливаться после травмы.
Фото: ФК "Локомотив"