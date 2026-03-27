Юран надеется, что сборная Никарагуа сможет оказать сопротивление России

Бывший российский футболист Сергей Юран рассказал, чего ждёт от товарищеского матча между сборными России и Никарагуа.
Фото: ФК "Пари НН"
Юран признался, что ждёт результативной победы российской команды.

"Не видел сборную Никарагуа. Ожидаю результативную победу сборной России. Надеюсь, соперник сумеет оказать россиянам сопротивление.

И тренерский штаб, и игроки понимают, что после двух не выигранных матчей надо реабилитироваться. Сложно настраивать игроков, когда только контрольные матчи. Но должно быть понимание, что придут болельщики, и они ждут уверенной победы", — отметил Юран в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Сегодня, 27 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре пройдёт товарищеская игра между сборными России и Никарагуа. Матч стартует в 19:30 мск. 31 марта на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге россияне сыграют с национальной командой Мали.

