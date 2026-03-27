Губерниев поделился ожиданиями от матча Россия — Никарагуа

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, чего ждёт от товарищеской игры между сборными России и Никарагуа.

Мне кажется, очень странно думать о качестве игры, играя с Никарагуа, и не задумываться о результате. Поэтому, я надеюсь, что качество игры будет вместе с результатом", — отметил Губерниев в разговоре со "Спорт-Экспрессом"

Журналист надеется, что россияне продемонстрируют высокое качество игры вкупе с позитивным результатом."На поле выйдут наши спортсмены, подарят радость и счастье себе и болельщикам. Валерий Карпин заявил, что в подобных матчах важнее не результат, а качество игры?Россия и Никарагуа сыграют в Краснодаре сегодня, 27 марта. Встреча начнётся в 19:30 мск. От официальных соревнований российские футбольные команды, включая основную сборную страны, отстранены с марта 2022 года.