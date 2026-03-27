Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
НикарагуаНе начат
Швейцария
22:45
ГерманияНе начат
Нидерланды
22:45
НорвегияНе начат
Испания
23:00
СербияНе начат

Деменко считает, что "Зенит" мог бы позволить себе Салаха

Бывший футболист "Зенита" Максим Деменко поделился мнением о возможном приглашении в питерский клуб египетского нападающего Мохамеда Салаха.
Фото: Getty Images
Ранее футболист объявил, что ближайшим летом покинет английский "Ливерпуль", за который выступает с 2017 года.

"Если бы "Зенит" попытался приобрести Салаха, это был бы шаг номер один, самый громкий трансфер. Мы читаем, что Мохамед рассматривает МЛС и Саудовскую Аравию. Но если бы Салах захотел, то в России он был бы суперзвездой.

По финансам "Зенит" потянул бы Салаха", — отметил Деменко в разговоре с "Советским спортом".

Мохамед Салах на данный момент провёл за "Ливерпуль" 435 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 122 результативные передачи. С английской командой египтянин выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится