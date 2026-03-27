Деменко считает, что "Зенит" мог бы позволить себе Салаха

"Если бы "Зенит" попытался приобрести Салаха, это был бы шаг номер один, самый громкий трансфер. Мы читаем, что Мохамед рассматривает МЛС и Саудовскую Аравию. Но если бы Салах захотел, то в России он был бы суперзвездой.
По финансам "Зенит" потянул бы Салаха", — отметил Деменко в разговоре с "Советским спортом".
Мохамед Салах на данный момент провёл за "Ливерпуль" 435 матчей, в которых забил 255 мячей и отдал 122 результативные передачи. С английской командой египтянин выиграл два чемпионских титула, Кубок и Суперкубок Англии, а также два Кубка Английской лиги, Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.