Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Волга Ул
15:00
Спартак КостромаНе начат
Нефтехимик
17:30
ШинникНе начат
Факел
18:00
КАМАЗНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Краснодар
17:00
АмкалНе начат
Зенит
19:00
КайратНе начат

Ветеран "Спартака" Гаврилов перенес операцию на сердце

Экс-игрок "Спартака" Юрий Гаврилов рассказал о своем состоянии.
Фото: "Чемпионат"
Юрий Гаврилов заявил, что ему сделали операцию на сердце. Также он отметил, что лечение не связано с инсультом.

"Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент.
Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора. Не знаю, как долго еще буду в больнице, от врачей зависит", - сказал Гаврилов "Матч ТВ".

Летом 2023 года ветеран перенес инсульт и был прооперирован.

Юрий Гаврилов выступал в составе московского "Спартака" с 1977 по 1986 год. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 347 матчей, забил 115 голов и отдал 11 результативных передач. Также футболист играл за московские "Динамо" и "Локомотив", раменский "Сатурн" и другие клубы.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится