Ветеран "Спартака" Гаврилов перенес операцию на сердце

"Я в больнице нахожусь, прохожу лечение. Это не связано с инсультом. Мне делали операцию на сердце, поставили стент.Есть операция, когда делают шунтирование, есть установка стента, есть и установка кардиостимулятора. Не знаю, как долго еще буду в больнице, от врачей зависит", - сказал Гаврилов "Матч ТВ".
Летом 2023 года ветеран перенес инсульт и был прооперирован.
Юрий Гаврилов выступал в составе московского "Спартака" с 1977 по 1986 год. Всего за клуб атакующий полузащитник провел 347 матчей, забил 115 голов и отдал 11 результативных передач. Также футболист играл за московские "Динамо" и "Локомотив", раменский "Сатурн" и другие клубы.