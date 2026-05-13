Экс-тренер клуба Бундеслиги может возглавить ЦСКА

"Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь", - передает слова своего источника "Матч ТВ".
Ненад Бьелица являлся главным тренером немецкого "Униона" с 2023 по 2024 год. Всего под его руководством команда провела 22 матча, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Также хорватский специалист возглавлял загребское "Динамо", "Трабзонспор", "Специю", "Аустрию" и другие клубы.
На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 29 матчах.