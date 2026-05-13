Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ИнтерНе начат

Экс-тренер клуба Бундеслиги может возглавить ЦСКА

Бывший тренер "Униона" Ненад Бьелица может возглавить ЦСКА.
Фото: Getty Images
"Действительно, Ненад Бьелица входит в список основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
У него уже состоялась продолжительная беседа с менеджментом клуба, Бьелица показал, что очень хорошо понимает, как нужно усилить состав ЦСКА, также он умеет развивать молодежь", - передает слова своего источника "Матч ТВ".

Ненад Бьелица являлся главным тренером немецкого "Униона" с 2023 по 2024 год. Всего под его руководством команда провела 22 матча, одержала 6 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Также хорватский специалист возглавлял загребское "Динамо", "Трабзонспор", "Специю", "Аустрию" и другие клубы.

На данный момент московский ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 29 матчах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится