По информации источника, бело-голубые не рассматривают возможность перехода футболиста в любой российский клуб этим летом.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" готов заплатить за трансфер игрока 20 миллионов евро.
Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.
Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"
"Динамо" приняло решение по возможному переходу Тюкавина в "Зенит" - источник
