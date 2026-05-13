"Динамо" приняло решение по возможному переходу Тюкавина в "Зенит" - источник

Московское "Динамо" приняло решение по возможному переходу Константина Тюкавина в "Зенит".
По информации источника, бело-голубые не рассматривают возможность перехода футболиста в любой российский клуб этим летом.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Зенит" готов заплатить за трансфер игрока 20 миллионов евро.

Константин Тюкавин выступает в составе московского "Динамо" с начала января 2021 года. В текущем сезоне за клуб нападающий провел 30 матчей, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.

Источник: Telegram-канал "Инсайды от Карпа"

