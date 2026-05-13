Мамаев высказался о возможном назначении Шварца в ЦСКА

"Знаю лично от ребят, которые на тот момент были в клубе ("Динамо"), что все были очень довольны работой под его руководством.
У него точно есть положительная характеристика от игроков. По результату у него тоже хорошая динамика. Эта опция хорошая, но не думаю, что в ЦСКА это единственный вариант", - сказал Мамаев "Чемпионату".
Сандро Шварц являлся главным тренером московского "Динамо" с 2020 по 2022 год. Всего под его руководством бело-голубые провели 57 матчей, одержали 32 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Ранее в СМИ появилась информация, что московский ЦСКА заинтересован в немецком специалисте. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера "армейцев" назначен Дмитрий Игдисамов.