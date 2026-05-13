"Прекрасный вариант для обеих сторон". Агент Бьелицы - об интересе ЦСКА

"ЦСКА - большой клуб, с огромной историей - не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица - топ-тренер, который играл с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов, работал в "Унионе" из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе.
Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем", - сказал Бара "Чемпионату".
Ранее в СМИ появилась информация, что хорватский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.
Ранее Ненад Бьелица был наставником в немецком "Унионе", хорватском "Динамо", турецком "Трабзонспоре", итальянской "Специи" и других клубах.
На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.