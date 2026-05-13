Матчи Скрыть

Кубок Италии

Новости
Лацио
22:00
ИнтерНе начат

"Прекрасный вариант для обеих сторон". Агент Бьелицы - об интересе ЦСКА

Агент Анди Бара, представляющий интересы экс-тренера "Униона" Ненада Бьелицы, высказался об интересе со стороны ЦСКА.
Фото: Getty Images
Анди Бара заявил, что Ненад Бьелица отлично разбирается в футболе.

"ЦСКА - большой клуб, с огромной историей - не только в России, но и в Европе. А Ненад Бьелица - топ-тренер, который играл с загребским "Динамо" в Лиге чемпионов, работал в "Унионе" из Берлина, владеет несколькими языками и отлично разбирается в футболе.

Это был бы прекрасный вариант для обеих сторон. Но случится ли он, мы пока не знаем", - сказал Бара "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что хорватский специалист является одним из основных кандидатов на пост главного тренера ЦСКА.

Ранее Ненад Бьелица был наставником в немецком "Унионе", хорватском "Динамо", турецком "Трабзонспоре", итальянской "Специи" и других клубах.

На данный момент исполняющим обязанности главного тренера московского ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится