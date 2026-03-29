Стало известно, кто возглавит "Крылья Советов" вместо Адиева - источник

Главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев в ближайшее время покинет клуб.
Фото: ФК "Чайка"
По информации источника, руководство самарской команды приняло решение расстаться с российским специалистом. Пост главного тренера займет Сергей Юран.

Магомед Адиев возглавляет "Крылья Советов" с начала июня 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 31 матч, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Сергей Юран являлся наставником в "Химках", "Пари НН", "Балтике" и других клубах. Последним местом работы специалиста являлся турецкий "Серик Беледиепор".

Источник: Metaratings

