По данным источника, опорный полузащитник "Сочи" Кирилл Кравцов может продолжить карьеру в Европе. Сообщается, что игроком интересуются клубы из Португалии и Турции, а также ряд клубов РПЛ, включая московские.
Кравцов - воспитанник петербургского "Зенита". В "Сочи" игрок перебрался летом 2022 года. Нынешний контракт 23-летнего футболиста истекает в июне этого года. В текущем сезоне хавбек провел в составе сочинской команды 19 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых отметился тремя забитыми голами. Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 1,2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник "Сочи" может продолжить карьеру в Европе
