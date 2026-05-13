Вингер "Спартака" высказался о двух оставшихся матчах в этом сезоне

"Что касается третьего места в РПЛ, нам важно выиграть матч в Махачкале. Нам нужно хорошо поработать, чтобы победить. А что касается Кубка России, мне кажется, это будет очень сложный матч, но думаю, что будет хорошая игра", - цитирует Солари ТАСС.
В заключительном 30-м туре текущего сезона Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" сыграет на выезде против махачкалинского "Динамо". Матч пройдет 17 мая в Каспийске, на стадионе "Анжи Арена" и начнется в 18:00 по Москве.
24 мая красно-белые встретятся в "Лужниках" с "Краснодаром" в рамках Суперфинала Кубка России.